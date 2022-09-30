Фото: АПК.

Школьников Кузбасса на «Уроках цифры» научат создавать технологический стартап. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Не менее 30 тысяч кузбасских школьников с 1 по 11 класс во всех 649 общеобразовательных организациях региона получат новые знания в цифровой сфере в рамках всероссийского проекта «Урок цифры».

До середины октября будут проходить «Уроки цифры». Все учебные материалы имеют разный уровень сложности, в зависимости от возраста школьников. «Урок цифры» призван привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта.

В этом году школьники познакомятся с понятием «технологические стартапы» и узнают об основных этапах их создания. Будет организована серия бесплатных онлайн-вебинаров о техно предпринимательстве от экспертов молодежных акселераторов Сбера и Sber AI в рамках «Урока цифры».

Одновременно с «Уроками цифры» стартовал образовательный проект Минцифры России «Код будущего». Теперь школьники 8-11 классов со всей страны могут бесплатно пройти двухлетние ИТ-курсы и освоить современные языки программирования. Подать заявку можно по ссылке.