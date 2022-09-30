Фото: АПК.

Пять тысяч кузбассовцев приняли участие в митинге в поддержку итогов референдума в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях «Мы вместе!». Об этом сообщает администрация правительства региона.

На бульваре Строителей в Кемерове прошел патриотический митинг-концерт «Мы вместе!» в поддержку вхождения ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Патриотические песни исполнили участники митинга-концерта вместе с выступающими артистами. Напомним, что референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября.