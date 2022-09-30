Губернатор Кузбасса прокомментировал вхождение новых территорий в состав России

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Это - поистине судьбоносный момент, имеющий огромную значимость для всех нас, - отметил Сергей Цивилев.

Сегодня в Москве были подписаны договоры о присоединении к Российской Федерации на правах субъектов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Исторические подписи под документами поставили Президент России Владимир Путин и главы четырех территорий.

- За выбором миллионов жителей - наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России. И это чувство никто не может в нас уничтожить, - отметил президент РФ.

- Миллионы людей в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях сделали выбор в пользу стабильной, мирной и безопасной жизни. Это решение показало, что они видят свое будущее, будущее своих детей и внуков только в нашей сильной стране и хотят быть неотъемлемой частью единого великого многонационального народа с общей историей. Кузбассовцы искренне поддерживают и приветствуют результаты голосования жителей. Мы своих не бросаем! - отметил губернатор Кузбасса, который присутствовал на церемонии, проходившей в Кремле.

Председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин назвал речь главы государства судьбоносной, отметив в социальных сетях, что выбор сделан и Россия его не предаст.