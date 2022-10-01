В Кузбассе Россреестр начал бесплатно исправлять ошибки о границах земельных участков

До конца 2022 года запланировано исправление 1600 ошибок. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Хорошая новость для владельцев земельных участков: Управление Росреестра по Кемеровской области начало исправлять ошибки в сведениях о местоположении границ земельных участков бесплатно для их правообладателей. Напомним, неверные сведения могут повлечь некорректное начисление налога или проблемы при сделках с недвижимостью.

С начала года в ведомстве исправили 586 реестровых ошибок в сведениях о границах земельных участков муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон и лесничеств. А всего до конца года запланировано исправить 1600 ошибок.

При выявлении реестровой ошибки государственный регистратор выносит решение о необходимости ее устранения и направляет решение и схему границ земельных участков с предлагаемым исправлением заинтересованным лицам - правообладателям земельного участка. Они, в свою очередь, получив решение, в течение трех месяцев могут самостоятельно исправить реестровую ошибку, предоставив в орган регистрации прав межевой план или, подав заявление, продлить указанный срок до шести месяцев.

Если в течение трех месяцев от собственника не поступит возражений, государственный регистратор вносит изменения в сведения ЕГРН о местоположении границ и площади земельного участка самостоятельно и уведомляет собственника об устранении реестровой ошибки и внесении изменений в ЕГРН.