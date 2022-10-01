В Кемерове дублер Молодежного проспекта закрыли для движения

Движение по дублеру будет закрыто до понедельника, 3 октября.

В Кемерове закрыли проезд по дублеру Молодежного проспекта - улице, которая идет от улицы Тухачевского от остановки «Цимус» к ЖК «Березовая роща» и соединяется с Молодежным проспектом возле переезда через железную дорогу.

В ОГИБДД Кемерова уточнили, что причиной ограничения проезда стали проводимые технические работы. Проехать по улице будет нельзя в течение всех выходных, движение будет открыто в 6.00 понедельника, 3 октября. Объезд данного участка возможен по улице Двужильного, которая идет параллельно дублеру Молодежного проспекта, но уже за железной дорогой.

К слову, на все выходные и также до 6.00 понедельника, 3 октября, в Кемерове перекрыли еще одну дорогу - участок улицы Мичурина возле спорткомплекса «Лазурный». Причина та же - технические работы на данном участке.