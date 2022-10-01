Подработка в интернет-магазине обошлась кемеровчанке в четыре года колонии

Срок девушка будет отбывать в колонии общего режима. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове к реальному лишению свободы приговорили наркозакладчицу за сбыт крупной партии наркотиков. Девушку задержали в апреле 2022 года по оперативному сигналу, что неизвестная ищет что-то в земле и фотографирует. После задержания сотрудники полиции изъяли из кармана куртки кемеровчанки сверток с наркотиком весом 3,2 грамма, что является крупным размером, мобильный телефон, с помощью которого обвиняемая отправляла координаты «закладок» и банковскую карту, на которую поступали деньги за ее «работу».

В ходе следствия было установлено, что кемеровчанка откликнулась на объявление о подработке в интернет-магазине. Через мессенджер ей сообщили место хранения оптовой закладки, которую она должна была расфасовать на отдельные свертки и разложить на территории города. Во время выполнения второго этапа работы девушка и была задержана.

Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, суд признал кемеровчанку виновной и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.