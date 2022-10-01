Полицейские Кузбасса провели благотворительную акцию для пенсионеров

Все желающие пенсионеры могли бесплатно получить юридическую помощь. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Главное управление МВД России по Кемеровской области в областной научной библиотеке имени Федорова провело благотворительную акцию, посвященную Дню пожилого человека под названием «Правовое поле пенсионера». В ее рамках любой желающий пенсионер мог обратиться к практикующему квалифицированному юристу - начальнику правового отдела ГУ МВД России по Кемеровской области полковнику внутренней службы Елене Черновой.

Пожилые люди могли задать любой интересующий их вопрос. Больше всего их поступило по темам, связанным с оплатой товаров и услуг, в том числе жилищно-коммунальных. Помимо ответа на вопрос, каждому обратившемуся пенсионеру Елена Чернова напоминала о том, как уберечь сбережения от мошенников.