В Новокузнецке семьи мобилизованных мужчин освободят от платы за детский сад

Родительская плата в новокузнецких детсадах составляет 3063 рубля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В связи с частичной мобилизацией в Новокузнецке создан штаб по вопросам социальной поддержки семей горожан, призванных в армию. Об этом сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Первое заседание штаба прошло накануне выходных, на которых были рассмотрены различные вопросы: от устройства детей в дошкольные и образовательные учреждения города, получения областной выплаты в 200 тысяч рублей, до оказания медицинской и материальной помощи, решение жилищных проблем и в обязательном порядке - помощи в оформлении кредитных каникул.

Кроме того, по итогам первого заседания, городские власти приняли решение не взимать плату за детский сад с семей мобилизованных. Это предложение будет рассмотрено на внеочередном заседании горсовета. Глава Новокузнецка уточнил, что до принятия решения счета за пребывание детей в дошкольных учреждениях семьям мобилизованных не будут выставляться.

Напомним, с 1 мая 2022 года ежемесячная родительская плата в детских садах Новокузнецка без учета льгот составляет 3063 рубля.