Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с днем пожилого человека

В Кузбассе живет 700 тысяч людей пожилого возраста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

1 октября во всем мире отмечается особенный праздник - Международный день пожилых людей. В Кемеровской области к этой возрастной категории, по данным регионального управления Пенсионного фонда, относится 700 тысяч человек, именно столько кузбассовцев получают пенсию по старости.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей области с днем пожилого человека.

- Дорогие кузбассовцы «серебряного» возраста! Перед нашим регионом стоят масштабные задачи по экономическому и социальному развитию, по созданию комфортных условий для жизни всех поколений. И без вашего бесценного опыта, без ваших знаний и мудрости нам в решении этих задач не обойтись! Будьте всегда молоды душой, берегите себя, а мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы вы были здоровы и жили как можно дольше. Желаю вам спокойствия, благополучия, теплой заботы со стороны ваших близких! - сказал губернатор.

Также Сергей Цивилев отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы люди жили полноценной жизнью, независимо от возраста:

- Для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, дополнительно к федеральным сохраняются областные меры поддержки, в том числе такие востребованные, как бесплатный проезд в дачный сезон на городских и пригородных автобусах и электротранспорте, а также на пригородных электропоездах. Также им из областного бюджета выделяют компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт (для определенных категорий граждан) и другие меры поддержки, которые мы постоянно индексируем и расширяем.

Особое внимание уделяется здоровью людей почтенного возраста. Регулярно проводится диспансеризация, в том числе углубленная. В сельских территориях для прохождения диспансеризации пожилых людей доставляют в медицинские организации специальным транспортом. Если есть необходимость, оперативно решают вопрос госпитализации в специализированное медицинское учреждение.

Все это - лишь часть большой работы, направленной на всестороннее повышение качества жизни людей старшего поколения. В регионе реализуется комплексная региональная программа «Кузбасское долголетие», которую власти планируют дальше только расширять и совершенствовать.