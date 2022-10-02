Коронавирус в Кузбассе: плюс 429

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Третий день кряду согласно официальной статистике в регионе уменьшается число заболевших.

По состоянию на утро, 2 октября, всего в Кузбассе выявлено 204 606 случаев заболевания COVID-19. Прибавка за последние 24 часа составила 429 выявленных заболевших. Это на 72 меньше, чем день назад.

Об этом сообщает региональный Центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Выздоровели за последние сутки 747 человек. А всего с начала пандемии с последствиями коронавирусной инфекции успешно справились 197 104 пациента.

Медицинскую помощь в лечебных учреждениях и на домашней самоизоляции продолжают получать 4 845 жителей региона.

Двое заразившихся скончались. Всего количество летальных случаев достигло 2 657.