В Новокузнецке продолжают создавать зеленый пояс

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Еще 40 тысяч молодых сосен высажено на территории Кузнецкого района.

Как рассказала Ирина Савина, председатель городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов, для посадки были выбраны сеянцы 30-40 сантиметров высотой - для лучшей приживаемости. А для доставки всех зарегистрировавшихся на акцию жителей были организованы автобусы от администрации южной столицы Кузбасса. С учетом погоды была организована работа полевой кухни.

А 8 октября посадки сосенок продолжатся в Новоильиском районе. Здесь своей очереди ждут 20 тысяч сеянцев сосны сибирской.

В нынешнем году в Новокузнецке ранее также состоялись массовые посадки липы, рябины, яблони, черемухи, ивы, клена и манчжурского ореха.