Жительница Кузбасса хотела получить виртуальный выигрыш, но осталась без денег

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Она три дня переводила разные суммы в надежде получить 30 тысяч рублей.

29-летняя кемеровчанка в одном из популярных интернет-мессенджеров получила сообщение, что она стала победителем конкурса и выиграла денежный приз. Но для получения денег от нее потребовали создать электронный кошелек и положить на него две тысячи рублей. Женщина поверила администратору группы и перевела ей деньги по указанному номеру телефона. Затем под разными предлогами у нее выманили еще девять тысяч рублей. А свой якобы выигрыш кемеровчанка так и не дождалась.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Если виртуальную злоумышленницу удастся вычислить и задержать, ей будет грозить до пяти лет реального лишения свободы.