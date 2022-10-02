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Спорт2 октября 2022 5:40

Парашютисты Кузбасса стали призерами Кубка Вооруженных сил РФ

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба АПК

Фото: пресс-служба АПК

Соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера России Эдема Эскендерова, состоялись в Краснодарском крае на аэродроме «Агой».

В программу были включены личные и групповые прыжки, акробатика, двоеборье.

Лучший результат среди членов команды парашютистов из Кузбасса показал самый молодой участник Кубка - 16-летний кандидат в мастера спорта Сергей Леонов из Таштагола. Он стал серебряным призером в индивидуальной акробатике среди юниоров.

Кемеровчанка Василиса Мудрая, мастер спорта России и капитан сборной Кузбасса, заняла третье место в точности приземления среди юниорок. Также бронзовым призером стал мастер спорта России из Таштагола Максим Шнуров в точности приземления среди юниоров.