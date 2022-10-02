Жители Новокузнецка помогли задержать торговца алкогольным суррогатом

Фото: группа Полиция Кузбасса ВКонтакте

Сигнал о том, что в одном из жилых домов Заводского района происходит торговля спиртом, поступил в официальную группу «Полиция Кузбасса» в социальной сети «ВКонтакте».

При проверке сообщения информация подтвердилась.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, 54-летний гражданин продавал спирт из своей квартиры через специально сделанное в железной двери раздаточное окно. Полицейские тоже приобрели 200 грамм в ходе контрольной закупки. В дальнейшем в квартире было изъято еще более двух литров спирта.

Торговец суррогатом дал признательные показания. Сейчас в его отношении проводится административная проверка. За незаконную продажу ему грозит штраф и конфискация предметов административного правонарушения.