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Общество2 октября 2022 9:42

В Кузбассе проходит профилактическая операция «Пламя»

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Ее цель - снизить количество бытовых пожаров и гибели людей на них.

Очередной рейд состоялся в Калтанском городском округе, в нем приняли участие мобильные группы из сотрудников МЧС и представителей органов местного самоуправления.

В ходе рейда были проведены профилактические беседы с жителями частного сектора Калтана. Особое внимание уделили семьям с детьми, маломобильным гражданам, одиноким пожилым людям. Всем жильцам домов были вручены памятки о соблюдении требований пожарной безопасности с номерами телефонов вызова экстренных служб реагирования.

Попутно специалисты обследовали автономные дымовые пожарные извещатели на предмет их исправности.

Подобные рейды пройдут во всех муниципальных образованиях Кузбасса.