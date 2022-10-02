В Кузбассе проходит профилактическая операция «Пламя»

Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу

Ее цель - снизить количество бытовых пожаров и гибели людей на них.

Очередной рейд состоялся в Калтанском городском округе, в нем приняли участие мобильные группы из сотрудников МЧС и представителей органов местного самоуправления.

В ходе рейда были проведены профилактические беседы с жителями частного сектора Калтана. Особое внимание уделили семьям с детьми, маломобильным гражданам, одиноким пожилым людям. Всем жильцам домов были вручены памятки о соблюдении требований пожарной безопасности с номерами телефонов вызова экстренных служб реагирования.

Попутно специалисты обследовали автономные дымовые пожарные извещатели на предмет их исправности.

Подобные рейды пройдут во всех муниципальных образованиях Кузбасса.