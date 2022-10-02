Кузбассовцев приглашают проголосовать за «Народного участкового - 2022»

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

На следующей неделе стартует финал регионального этапа всероссийского конкурса, проводимого МВД России.

С 7 октября все желающие кузбассовцы смогут проголосовать за участкового, который, по их мнению, достоин высокого звания «Народный участковый».

Напомним, что в рамках первого предварительного этапа конкурса онлайн голосование прошло с 11 по 20 сентября нынешнего года. За победу и народное признание боролись 68 кузбасских участковых уполномоченных. Шесть конкурсантов, набравших наибольшее число голосов, прошли в региональный финал.

Выбрать «Народного участкового» Кузбасса можно будет по 16 октября 2022 года на официальном сайте кузбасской полиции 42.мвд.рф.

Победитель регионального этапа будет представлять Кемеровскую область на заключительном всероссийском этапе конкурса. Он пройдет в ноябре в Москве уже в 12-й раз.