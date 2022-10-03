В Кузбассе 32-летнюю женщину будут судить за сбыт наркотиков

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинске-Кузнецком под суд пойдет 32-летняя местная жительница, которая обвиняется в сбыте наркотиков. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщину поймали в июле 2022 года. В ходе патрулирования улиц сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание на подозрительную гражданку, которая что-то искала на земле. В ходе досмотра у женщины обнаружили 14 свертков с наркотиками, телефон и банковскую карту.

Как выяснилась, горожанка получила предложение о заработке в мессенджере: ей надо было распространить крупную партию героина через систему тайников. Женщина приобрела наркотик, но продать не успела – ей помешали полицейские.

Сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в суд. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.