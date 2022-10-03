В Кузбассе суд обязал городские власти обустроить площадки для выгула животных

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В Мариинске суд обязал администрацию округа до 1 сентября 2023 года обустроить площадки для выгула собак. Об этом рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Весной этого года прокуратура организовала проверку, в ходе которой были выявлены нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными. Так, оказалось, что в городе нет мест для выгула домашних животных. При этом, согласно действующим правилам, выгуливать собак необходимо на специальных территориях, обозначенных табличками и оборудованных контейнерами для сбора экскрементов.

Прокуратура города вынесла представление об устранении нарушений в адрес главы Мариинского муниципального округа. Однако никакие меры властями предприняты не были. Тогда прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением к администрации муниципального округа, а также к управлению жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал администрацию до 1 сентября 2023 года определить места для выгула животных и совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи обустроить площадки.

Не согласившись с решением, административные ответчики обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, но судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда оставила решение без изменения.