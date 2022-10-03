Житель Кузбасса пытался продать 4,5 кг наркотиков и психотропных веществ

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе направлено в суд уголовное дело о покушении на сбыт 4,5 кг наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Обвиняемым по делу проходит 28-летний кемеровчанин. По версии следствия, год назад мужчина устроился в интернет-магазин «закладчиком». От куратора он получил информацию о местонахождении партии наркотиков в Новосибирске. На своей машине молодой человек отправился в соседний город и отыскал там тайник. Затем он должен был продать запрещенные вещества в Кемерове и Топках, однако ему помешали сотрудники полиции. Всего из незаконного оборота было изъято более 4,5 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Мужчина полностью признал свою вину и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступлений. Ему предъявили обвинение сразу по нескольким статьям, в том числе покушение на незаконный сбыт наркотических средств и отмывание денег.

Сейчас уголовное дело направлено в суд Рудничного района для рассмотрения по существу.