Житель Новокузнецка отсудил 130 тысяч рублей за затопленное помещение

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В Новокузнецке судебные приставы взыскали с горожанина 130 тысяч рублей компенсации материального ущерба в пользу пострадавшего от затопления мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

ЧП произошло в одном из районов Новокузнецка. Из-за течи смесителя в ванной комнате случился потоп, и пострадало нежилое помещение, расположенного этажом ниже. Там был испорчен подвесной потолок, напольное покрытие и стены, а также произошло обрушение вентиляции. Хозяин затопленного помещения обратился с иском в суд, и его требования были удовлетворены.

Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на средства должника в банке, постановление о временном ограничении на выезд из РФ, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 9 тысяч рублей. После этого материальный ущерб и исполнительский сбор были выплачены в полном объеме.