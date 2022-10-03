Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

С сегодняшнего дня в Кемерове отменили 16 сезонных маршрутов. Об этом напомнили в пресс-службе мэрии.

Так, в связи с окончанием дачного сезона перестали ходить автобусы №№ 89аэ, 109, 128а, 124, 131, 142, 146, 148, 152, 161у, 183, 184, 187, 188, 191, 201.

Кроме того, с 10 октября будут закрыты еще часть сезонных маршрутов: №№ 71, 89э, 112, 113, 119/125, 123, 130, 135, 140/141, 145, 147, 150, 155/155а , 158/158а , 162, 168, 176, 177/169, 200а, 202, 203.

При этом, отмечается, что будет открыт маршрут № 168/169 «ж.д. Вокзал - д. Журавли - д. Тебеньки». А по маршруту № 106 «ж.д. Вокзал - с/з Ягуновский» отменен заезд в с.о. Мамаевка отправлением в 21.20 часов от ж.д. Вокзала.