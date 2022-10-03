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Происшествия3 октября 2022 4:21

В Кемерове случился пожар в пятиэтажном доме

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области.

В Кемерове 2 октября в 21.40 произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Сарыгина. Подробность случившегося сообщили в ГУ МЧС по Кузбассу.

В ведомстве отметили, что из квартиры на третьем этаже шел дым на момент прибытия первого подразделения. В результате в коридоре обгорела кабельная продукция на площади восемь погонных метров.

Пожар ликвидировали в 21.49. Предварительная причина случившегося - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались десять человек и две единицы техники.