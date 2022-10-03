Олег Матыцин и Сергей Цивилев возглавили организационный комитет по подготовке Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году в Кузбассе

Фото: Администрация города Кемерово.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возглавили организационный комитет по подготовке II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кузбассе. Администрация правительства региона сообщает, что распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

На Минспорта РФ возложено организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета. Совместно с правительством Кузбасса и профильными федеральными органами исполнительной власти ведомство должно разработать и представить на утверждение оргкомитета план мероприятий по проведению Игр.

Также Региональный центр спортивных сооружений Кузбасса объявил конкурс рисунков «Дети Азии: раскрасим мир вместе». Принять участие в конкурсе могут юные кузбассовцы в возрасте от 7 до 17 лет. Работы будут приниматься с 3 октября по 1 декабря (включительно). Контактное лицо: Виктория Коновалова, тел. 8-950-571-05-82.

Кроме того, в Кемерове 4 октября стартует волонтерская программа II зимних Международных Игр «Дети Азии 2023». Начало в 14.00 в Региональном центре развития добровольчества «БлагоДарю» (пр. Кузнецкий, 26).

Отметим, что узнать подробную информацию можно на официальном сайте Игр в Кузбассе и в группе в соцсети «ВКонтакте».