За сутки в Кузбассе выявили 384 новых случая коронавируса.

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 384 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 778 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 204 990 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 197 882 выздоровели, 2 660 скончались, 4 448 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.