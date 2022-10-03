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Общество3 октября 2022 5:37

За сутки в Кузбассе выявили 384 новых случая коронавируса

В регионе с начала пандемии заболели более 204 тысяч человек
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
За сутки в Кузбассе выявили 384 новых случая коронавируса.

За сутки в Кузбассе выявили 384 новых случая коронавируса.

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 384 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались три пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 778 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 204 990 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 197 882 выздоровели, 2 660 скончались, 4 448 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.