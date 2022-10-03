В Кузбассе открылась вторая Школа креативных индустрий

Фото: АПК.

На базе Кузбасского колледжа искусств в Новокузнецке открылась Школа креативных индустрий. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, 120 школьников от 12 до 17 лет приступили к занятиям. Прежде такие направления дополнительного образования были доступны только студентам колледжей и вузов.

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина отметила, что в регионе создают равные условия для творческого роста и развития способностей ребятам северной и южной агломераций. В Кемерове Школа креативных индустрий работает третий год, уже был первый выпуск.

Образовательная программа рассчитана на два года. Бесплатное обучение доступно по направлениям:

- анимация и 3D-графика;

- интерактивные технологии VR/AR/MR;

- дизайн;

- звукорежиссура и звуковой дизайн;

- электронная музыка;

- фото- и видеопроизводство.

Для студии закуплено современное высокотехнологичное оборудование: VR-шлемы; очки дополненной реальности; 3D-принтер и сканер; фото- и видеотехника; профессиональные акустические мониторы; MIDI-контроллеры.