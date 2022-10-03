В Новокузнецке попала под суд жительница, совершившая ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке будут судить 24-летнюю жительницу, совершившую ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что ДТП случилось в мае 2022 года на проспекте Шахтеров в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. Водитель автомобиля Opel Astra наехала на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Она скончалась в медучреждении спустя несколько дней после аварии.

Было установлено, автомобилистка, управляя машиной, двигалась по левому ряду и не предоставила преимущество в движении пешеходу, переходившей дорогу по «зебре» и вышедшей из-за двигавшегося по правому ряду автобуса. Новокузнечанка полностью признала вину. А также оплатила расходы по погребению погибшей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Жительнице грозит до пяти лет лишения свободы.