Более 500 жителей Кузбасса приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

Фото: АПК.

Жители нескольких городов и районов региона в возрасте от 4 до 80 лет приняли участие во Всероссийском дне ходьбы. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, в поселке Металлплощадка Кемеровского округа состоялась самая массовая спортивная прогулка. Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной ходьбе, чемпион XXIV летних Олимпийских игр - 1988 в Сеуле Вячеслав Иваненко рассказал участникам о важности ходьбы для здоровья человека. Также им зачитали приветствие от президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова.

Участники праздника смогли принять участие в массовом заходе, получить памятные призы и дипломы Олимпийского комитета России.