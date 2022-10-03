В Кузбассе модернизировали 85 км тепловых и 118 км водопроводных сетей

Фото: АПК.

В Кузбассе работают все 918 котельных, подготовлены 3 900 км тепловых и 12 374 км сетей водоснабжения. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев отметил, что в регионе модернизировали 85 км тепловых и 118 км водопроводных сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Также в текущем году закрыли 34 старых, неэффективных котельных, запустили в работу шесть новых, с высоким коэффициентом полезного действия. Еще семь таких котельных начнут работу до конца года.

Также Олег Ивлев добавил, что во всех муниципалитетах организованы горячие линии, куда жители Кузбасса могут сообщать об аварийных ситуациях или низкой температуре в квартирах.