В Кузбассе жителя осудили за изготовление оружия и активное пользование им

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Киселевске вынесен приговор 37-летнему жителю за незаконное изготовление и хранение оружия и боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в ноябре прошлого года в полицию поступило сообщение о том что, мужчина стреляет из ружья. Правоохранители организовали проверку, в жилище у жителя нашли и изъяли сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, ружье 16 калибра, более 400 граммов пороха и около 150 патронов различного калибра. В отношении кузбассовца составили протоколы. Также оружие, боеприпасы и порох направили на экспертизу, по результатам которой в отношении жителя возбудили уголовное дело.

Мужчина рассказал, что нашел оружие, боеприпасы и порох. Он их хранил для личного использования, а летом 2021 года купил сигнальный пистолет и переделал в боевой.

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также оштрафовали на шесть тысяч рублей.