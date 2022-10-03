Фото: АПК.

В Кузбассе открылась четвертая модельная библиотека с начала года. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, Центральная библиотека Промышленновского округа перешла на новый формат работы с читателями. Теперь это многофункциональный просветительский и информационный центр. Селянам будут выдавать не только литературу для чтения, но и устраивать тематические вечера, мастер-классы для молодежи и детей, обучать компьютерной грамоте пожилых жителей.

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Анна Юдина отметила, что на сфере интеллектуального досуга закономерно отражается стремительное развитие технологий. Жители даже небольших сел имеют возможность получать информацию в удобном формате и с пользой проводить время в библиотеках нового поколения, которые создаются по нацпроекту «Культура».