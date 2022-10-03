Преподаватели и студенты Кузбасса отмечены наградами в честь Дня среднего профессионального образования

Фото: АПК.

Почетные награды получили 257 студентов и преподавателей техникумов и колледжей в честь Дня среднего профессионального образования. Администрация правительства региона сообщает, что по поручению Сергея Цивилева приглашенных на торжественный прием поздравил заместитель губернатора Андрей Панов. Также с поздравлениями выступила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Так, 47 работникам системы СПО присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации». Семи преподавателям присвоен нагрудный знак «За верность профессии». Преподаватели профессионального колледжа Новокузнецка отмечены ведомственным знаком отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения». Четыре педагога были награждены нагрудным серебряным знаком «Кузбасс».

Также почетными грамотами и благодарностями губернатора Кузбасса, медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «За достойное воспитание детей» и медалью Алексея Леонова были отмечены сотрудники и преподаватели техникумов и колледжей региона. За успехи в учебной, научной и творческой деятельности получили премии губернатора Кузбасса 40 студентов.

Кроме того, три колледжа, которые в этом году вошли в топ-100 лучших учреждений СПО получили сертификат на оснащение в размере 500 тысяч рублей.