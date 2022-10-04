Глава МВД Кузбасса Игорь Иванов покинул свой пост

Начальник ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов покинул свой пост и перешел на новое место работы - указом президента он назначен руководителем ГУ МВД в Самарской области. Об этом сообщили в МВД России.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Помимо него назначены руководители на других территориях России: начальником УМВД по Владимирской области стал полковник полиции Валерий Медведев, Министром МВД по Республике Мордовия - генерал-майор полиции Юрий Поляков.

На сайте ГУ МВД по Кемеровской области сказано, что врио руководителя назначен уроженец Красноярского края генерал-майор полиции Александр Табакаев. Он долгое время работал в органах внутренних дел в республике Алтай: с 2011 года занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе), а с 2014 -заместитель министра - начальник полиции. В 2017 году указом президента Александр Табакаев был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области.