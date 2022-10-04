В Кузбассе мужчину, который надругался над восьмилетней падчерицей, отправили в колонию

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В Кузбассе 36-летнего мужчину, который надругался над восьмилетней падчерицей, отправили в колонию на 12,5 лет. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина в течение нескольких месяцев совершал в отношении ребенка насильственные преступления сексуального характера. Однажды мать девочки увидела происходящее и сразу же обратилась правоохранительные органы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Мужчина со следствием не сотрудничал, свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.