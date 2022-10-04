Из-за ремонта пути временно изменится расписание поезда Новокузнецк - Новосибирск

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе временно изменится расписание скорого поезда Новокузнецк - Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В период с 4 по 18 октября будут проводиться плановые работы на перегонах Индустрия - Красноярска и Проектная - Мереть. На это время поменяется расписание поездов № 857/858 сообщением Новокузнецк - Новосибирск. Корректировка во времени следования составит от двух до пяти минут.

Так, с 4 по 12 октября изменится расписание скорых поездов:

- № 857 Новокузнецк - Новосибирск, отправление в 6.57 (без изменений), прибытие в 13.15 (на 5 минут позже);

- № 858 Новосибирск - Новокузнецк, отправление в 15.11 (без изменений), прибытие в 21.24 (на 2 минуты позже).

С 13 по 18 октября изменится расписание скорых поездов:

- № 857 Новокузнецк - Новосибирск, отправление в 6.57 (без изменений), прибытие в 13.02 (на 2 минуты позже);

- № 858 Новосибирск - Новокузнецк, отправление в 15.11 (без изменений), прибытие в 21.27 (на 5 минут позже).

Компания «Кузбасс-пригород» попросила пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки заранее с учетом изменений в расписании.