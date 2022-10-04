«Прививка без укола»: в Кузбассе начали применять назальную вакцину от коронавируса

В Кузбассе начали применять назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В область завезли 102 тысячи атомайзеров (специальных насадок) для введения препарата через нос. Они уже распределены по медицинским учреждениям региона.

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav

Например, в Новокузнецк поступило 18 тысяч насадок для проведения назальной вакцинации. По словам мэра города Сергея Кузнецова, за последние три дня первые 156 человек в Кузбассе вакцинировано таким способом.

Напомним, что при назальной вакцинации также используется препарат «ГамКовидВак». Он вводится в полость носа при помощи дозирующего устройства. Вакцинация проводится в два этапа - с интервалом в 21 день.