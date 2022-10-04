Более половины упаковки в России будет экологичной к 2025 году - Россельхозбанк

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

По оценкам аналитиков Россельхозбанка, объем российского рынка упаковки может увеличиться на 30% и достигнуть 1,7 трлн рублей к концу 2025 года. При этом доля экоупаковки может составить до 50% от всего объема выпускаемой упаковки.

На текущий момент рынок пищевой упаковки оценивается в 1,3 трлн рублей, 80-85% приходится на отечественные предприятия. В России упаковка производится в первую очередь из древесины (картон и бумага составляют 36% от сегмента пищевой упаковки), полимеров (38%), жестяной и алюминиевой продукции (10%), стекла (12%) и прочих материалов.

Несмотря на приостановку работы ряда предприятий на территории России (ушли некоторые компании, производившие тетрапак, гофроупаковку и полимеры), крупнейшие отечественные производители молочной продукции не испытывают дефицита упаковочных материалов. Ряд предприятий имеют возможность заменить импортное сырье на белый пищевой картон российского производства. Кроме того, для упаковки может быть использован альтернативный вид картона – бурый, потенциал производства которого в стране большой.

По прогнозам, в период с 2023 по 2025 годы рынок упаковки будет иметь устойчивую тенденцию к росту. Ключевыми факторами для этого станут активизация импортозамещения и рост производства упаковки для производства пищевых продуктов, производство которой будет увеличиваться на 8-10% в год.

В 2022 году ускорился тренд на производство экоупаковки. По данным экспертов Россельхозбанка, к концу 2025 года доля экоупаковки достигнет более 50% от всего объема выпускаемой упаковки в России и составит более 800 млрд рублей к концу 2025 года.

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