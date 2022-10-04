В Кузбассе назначен еще один прокурор

Фото: прокуратура Кузбасса

В Кузбассе назначен прокурор Ленинска-Кузнецкого - им стал старший советник юстиции Алексей Неронов. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации.

Алексей Неронов перешел на этот пост с должности прокурора Ленинского района Кемерова, которую он занимал с 2018 года.

В органах прокуратуры Алексей Неронов служит с 1997 года, начинал работать следователем в Прокопьевске. Также был следователем по особо важным делам прокуратуры Прокопьевска, заместителем прокурора Прокопьевского района, старшим прокурором отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах СК РФ управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Кузбасса.

Напомним, что ранее на должность прокурора Анжеро-Судженска был назначен младший советник юстиции Максим Кашич.