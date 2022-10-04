За сутки в Кузбассе выявили 268 новых случаев коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе за минувшие сутки врачи подтвердили коронавирусную инфекцию у 268 человек. Об этом сообщает региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по COVID-19.

Скончались два пациента с коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 751 человек.

Всего в Кемеровской области зарегистрировано 205 258 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 198 633 выздоровели, 2 662 скончались, 3 963 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.