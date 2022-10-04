Житель Кузбасса убил соседа, который заступился за его жену

Фото: СК РФ по Кемеровской области

В Кузбассе семейная ссора закончилась убийством: мужчина переехал на машине соседа, который заступился за его жену. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в июле 2020 года в Крапивинском районе. Мужчина приехал на автомобиле к теще, где находилась его супруга, с которой они поссорились. Он сразу начал скандалить с женщинами и хозяйка, испугавшись, позвала на помощь соседей. Трое местных жителей выпроводили за ворота дома нетрезвого родственника, при этом один из них попал под горячую руку, получив удар от дебошира. После этого мужчина сел в свой автомобиль и уехал в сторону магазина. Один из соседей, понимая, что гость опасен для окружающих, решил забрать у него ключи от машины. Дебошир увидев мужчину, разогнался и сбил его, после чего еще несколько метров протащил его под автомобилем. Пострадавший скончался.

Обвиняемый со следствием не сотрудничал, свою вину не признал. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.