Губернатор Кузбасса поздравил с 90-летием гражданской обороны России. Фото: АПК.

Сегодня, 4 октября, исполняется 90 лет со дня образования системы гражданской обороны России. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил сотрудников данной системы с профессиональным праздником.

Глава региона отметил, что в общей группировке сил и средств гражданской обороны Кузбасса - 764 формирования, укомплектованных специализированной техникой. Также добавил, что усилия сотрудников направлены не только на обеспечение безопасности, но и на предотвращение возможных ЧС, отработку практических навыков при эвакуации, регулярную проверку системы оповещения.

Сергей Цивилев поблагодарил ветеранов и работников гражданской обороны за верность выбранному делу. Глава региона пожелал здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо региона и страны.