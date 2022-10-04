В кузбасском городе мужчина устроил стрельбу рядом со школой: комментарий полиции

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В полиции Кузбасса прокомментировали сообщения жителей Междуреченска о том, что неизвестный мужчина устроил стрельбу недалеко от школы.

Ранее в одном из пабликов во «ВКонтакте» горожане рассказали, что на улице Пушкина, 47, недалеко от школы и детсада, пьяный мужчина произвел несколько выстрелов. Эти звуки напугали местных жителей. Горожане сообщили о произошедшем в полицию, после чего стрелок был задержан.

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что инцидент произошел накануне в 21.51. В дежурную часть поступил звонок от жительницы дома по улице Пушкина, которая сообщила, что по кварталу ходит мужчина с предметом, похожим на оружие, слышны звуки выстрелов. Сотрудники полиции и Росгвардии выехали на место ЧП и задержали стрелка - им оказался 30-летний житель одного из соседних домов.

- У него было изъято охолощенное оружие, которое не пригодно для стрельбы боевыми патронами. Его он приобрел в качестве игрушки в интернет-магазине и получил накануне, - рассказали в полиции, подтвердив, что мужчина на улице выстрелил несколько раз.

Полицейские изъяли автомат и направили на исследование. По данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.