Дольщики ЖК «Старт» получили ключи от своих квартир

Фото: АПК.

В Кемерове получили ключи от своих квартир дольщики ЖК «Старт». 203 семьи новоселов ждали этого события с 2015 года, и именно тогда начали возводить жилой комплекс в районе ФПК, а в декабре 2017 года планировалось заселение, но компания «ЕСК Феникс-Строй» с этой задачей не справлялась, оставив людей, вложивших деньги в жилье, без квартир. Только после вмешательства губернатора ситуация решилась. Об этом сообщает администрация правительства региона.

В 2021 году работы на домах жилого комплекса «Старт» были возобновлены. Губернатор Сергей Цивилев отметил, что сроки и качество работ были на строгом контроле Минстроя Кузбасса.

Кроме того, для решения ситуации с ЖК «Старт» был применен федеральный механизм защиты дольщиков, который ранее в Кузбассе не практиковался.

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