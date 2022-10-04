До окончания голосования за «Леди МЧС Кузбасса» осталось три дня

Голосование продлится до 6 октября. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

На сайте «КП» - Кемерово» подходит к завершению онлайн-голосование в конкурсе «Леди МЧС Кузбасса». Напомним, «Комсомольская правда» - Кемерово» предлагает выбрать читателям самую очаровательную девушку из числа финалисток, которые успешно прошли все испытания в конкурсе Главного Управления МЧС России по Кемеровской области на почетное звание лучшей сотрудницы. Голосование продлится до 23.59 четверга, 6 октября.

Сразу три девушки вырвались в онлайн-голосовании в борьбе за титул «Леди МЧС Кузбасса». Это Эмилия Ленц из Осинников, Дарья Ларюкова из Киселевска и Елена Огурцова из Юрги. Кто из них станет победительницей, зависит от вас, уважаемые читатели.

Голосовать за понравившуюся участницу можно каждые 24 часа.