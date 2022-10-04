Фото: АПК.

В Кузбассе стартовал Первый чемпионат профессионального мастерства в сфере горнодобывающей промышленности. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Так, на площадках кузбасских профессиональных образовательных организаций пройдет чемпионат. В профсостязаниях принимают участие студенты, представители предприятий и организаций из 14 регионов России, в том числе из ДНР. Более 250 конкурсантов и экспертов в возрасте от 18 до 49 лет покажут свое мастерство по 15 компетенциям.

Подробная информация о проведении чемпионата размещена на сайте.