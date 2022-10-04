В Новокузнецке задержали 18-летнего парня, который обворовал семью знакомого на 350 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке полицейские задержали 18-летнего жителя, который обворовал семью знакомого на 350 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась 42-летняя жительница. Она рассказала, что из ее квартиры неизвестный похитил ценное имущество.

Правоохранители задержали 18-летнего жителя, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. Выяснилось, что сын новокузнечанки познакомился на улице с молодым человеком. Во время разговора злоумышленник пожаловался кузбассовцу, что поругался с бабушкой, ушел из дома и теперь ему негде жить. Тот пожалел нового знакомого и пригласил временно пожить у него, так как родители на даче.

Квартирант похитил всю бытовую технику, золотые украшения на 160 тысяч рублей за время двухнедельного проживания. Общая сумма ущерба составила 350 тысяч рублей. Молодой человек продавал или сдавал в комиссионный магазины краденое имущество. Полицейские устанавливают местонахождения похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.