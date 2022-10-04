Фото: АПК.

По приглашению Сергея Цивилева 24 семьи с детьми из Горловки прошли санаторно-курортное лечение в Кузбассе. Об этом сообщает администрация правительства региона.

Насыщенный реабилитационный курс оздоровления и отдыха подготовили для семей. В санатории «Борисовский» за 21 день помимо санаторных процедур прошли обследование у врачей узких специальностей 60 человек, 36 из которых дети.

Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елена Воронина отметила, что оздоровление семей с детьми - один из пунктов Соглашения о сотрудничестве, которое подписано между правительством Кузбасса и администрацией Горловки.

Вскоре первая группа отдыхающих отправится из Кузбасса домой, а уже в ближайшее время в санаторий заедет вторая группа семей из Горловки.

Напомним, в Кузбассе продолжается сбор средств на помощь в восстановлении инфраструктуры Горловки. Кузбассовцы собрали 32 млн 929 тысяч рублей. Из этой суммы израсходовано уже свыше 4 млн 897 тысяч рублей. Большая часть средств - более 4,4 млн рублей - направлена на приобретение школьных принадлежностей для ребят Горловки.

Отметим, что в Кузбассе сбор организовали в середине июля по инициативе прокопчанина Виталия Дуды, который побывал в Донбассе в качестве волонтера Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Для сбора средств открыт специальный счет с реквизитами:

Полное наименование: Автономная некоммерческая организация «Агентство инфраструктурных и социальных проектов:

Краткое наименование: АНО «АИСП»

ИНН 4205407740

Счет 40703810326000001325

БИК 043207612

Корр. счет 30101810200000000612

Кемеровское отделение №8615 ПАО «Сбербанк».

Кроме того, перечисление можно сделать по QR-коду.