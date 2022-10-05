В Кузбассе женщину оштрафовали за выдуманное изнасилование

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27-летнюю жительницу Мыски признали виновной в ложном доносе. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В июне этого года женщина сообщила в полицию о том, что ночью к ней в дом забрались неизвестные мужчины и изнасиловали ее. Следователь во время осмотра места происшествия не обнаружил каких-либо следов преступления и заподозрил, что женщина солгала. Однако та продолжала настаивать на своем. В итоге правоохранители практически поминутно установили, как горожанка провела сутки и пришли к выводу, что преступления не было. После этого женщина призналась в ложности сообщенных ею сведений. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.