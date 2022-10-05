Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 октября 2022 1:19

В Кузбассе женщину оштрафовали за выдуманное изнасилование

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

27-летнюю жительницу Мыски признали виновной в ложном доносе. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В июне этого года женщина сообщила в полицию о том, что ночью к ней в дом забрались неизвестные мужчины и изнасиловали ее. Следователь во время осмотра места происшествия не обнаружил каких-либо следов преступления и заподозрил, что женщина солгала. Однако та продолжала настаивать на своем. В итоге правоохранители практически поминутно установили, как горожанка провела сутки и пришли к выводу, что преступления не было. После этого женщина призналась в ложности сообщенных ею сведений. В отношении нее возбудили уголовное дело.

Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. Суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.