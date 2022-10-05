Губернатор Кузбасса поздравил с Всемирным Днем учителя

Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса Сергея Цивилев поздравил с профессиональным праздником ветеранов педагогического труда, учителей и преподавателей.

Глава региона отметил, что в регионе поэтапно повышают качество образования, строят современные школы, открывают Центры естественнонаучной и технологической направленности, внедряют инновационные технологии обучения.

В школах Кузбасса на сегодня трудится более 20 тысяч преподавателей. Сергей Цивилев уточнил, что продолжают оказывать всестороннюю поддержку преподавателям. Так, ежемесячно получают федеральную и региональную выплаты классные руководители. А также в рамках областных мер поддержки молодые специалисты имеют право на проживание в доходном доме, получение льготного жилищного займа, единовременное социальное пособие, ежемесячную выплату.

Сергей Цивилев пожелал учителям вдохновения, здоровья и благополучия, и, конечно, благодарных и целеустремленных учеников.