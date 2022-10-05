В Кемерове откроют движение по Красноармейскому мосту для автомобилей и пешеходов

Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове откроют для автомобилей и пешеходов Красноармейский мост. Общественный транспорт пока будет двигаться по существующим временным схемам. Об этом сообщает администрация города.

Горадминистрация отмечает, что до открытия движения по мосту остались считанные дни. При этом работы будут продолжены. Асфальтовое покрытие готово, осталось нанести разметку.

Открыть движение по мосту планируется раньше, чем в полном объеме поступят предусмотренные проектом чугунные элементы - параллельно рабочие устанавливают удерживающее ограждение и временное пешеходное.