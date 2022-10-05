В Кузбассе врачи спасли младенца с редким пороком сердца

Фото: Минздрав Кузбасса.

Кузбасские врачи спасли ребенка с тяжелым врожденным пороком сердца. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Малыш появился на свет в перинатальном центре Новокузнецка, и сразу же у него была диагностирована тяжелая стадия врожденного порока сердца - аномалия Эбштейна. Это заболевание считается критическим, на его долю приходится менее 1% всех врожденных пороков сердца.

Новорожденного доставили в клинику НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерове. Маленький пациент поступил с гипоксией, низким уровнем кислорода в крови, находился на специальном препарате, компенсирующим этот недостаток. Врачи провели исследования и пришли к выводу, что младенцу нужна операция стентирования открытого артериального протока.

- Эта операция относится к крайне сложным рентгенэндоваскулярным вмешательствам, выполняемых без разрезов и искусственного кровообращения, путем прокола бедренной артерии. Данная процедура позволяет стабилизировать состояние малыша, и дает ему возможность подрасти, набрать вес, и дождаться оптимального времени для выполнения открытой кардиохирургической операции, - рассказал Роман Тарасов, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией рентгенэндоваскулярной и реконструктивной хирургии.

Врачи успешно провели операцию. Малыш быстро активизировался и уже через четыре часа стал самостоятельно дышать.

- Сутки мы его наблюдали, оценили гемодинамику по УЗИ и установили, что открытый артериальный проток больше не закроется никогда. Ребенок стабилен, у него теперь нормальные стабильные цифры сатурации без специального препарата, - рассказал Дмитрий Борисенко, заведующий детской реанимацией НИИ КПССЗ.

Сейчас новорожденного направили обратно в перинатальный центр Новокузнецка.